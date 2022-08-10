Росія формує новий армійський корпус для продовження війни, – британська розвідка
Держава-терорист Росія, яка зазнала значних втрат після початку повномасштабної агресії в Україні, намагається відновити свої наступальні спроможності. Про це з посиланням на дані розвідки інформує Міністерство оборони Великої Британії.
«Щоб підтримати українську операцію, Росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних сил, 3-й армійський корпус, що базується в Муліно, Нижньогородська область, на схід від Москви», – зазначили у відомстві.
Британська розвідка вважає, що Росія планує укомплектувати 3-й армійський корпус значною мірою завдяки новосформованим «добровольчим» батальйонам, які формуються по всій країні.
Повідомляється, що потенційним новобранцям 3-го армійського корпусу пропонуються вигідні грошові бонуси за участь в війні проти України, а набирають туди чоловіків віком до 50 років з середньою освітою.
«Вплив 3-го армійського корпусу навряд чи буде вирішальним у цій кампанії», – додали в Міністерстві оборони Великої Британії.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що російських резервістів відправляють на кордон з Україною.