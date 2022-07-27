Олена Висоцька заявила, що обмін солдатів, які воювали на її боці під прапорами угруповань «ДНР» і «ЛНР» росіян не цікавить взагалі

Під час обміну військовополоненими Москва передусім зацікавлена у поверненні додому бійців із чеченських батальйонів, заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

«Дуже особлива увага росіян і військового їхнього командування при обміні до “кадирівців”. Вони – це перша черга. Це просто поіменні списки. Найдовше чекають обміну, наприклад, так звані неелітні формування – Бурятія або якийсь Далекий Схід», – сказала чиновниця в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Натомість, за словами Висоцької, повернення додому з місць утримання тих, хто воював Україні під прапорами угруповань «ДНР» і «ЛНР», Кремль не цікавить.

«Вони не зацікавлені в їхньому поверненні додому. Їм взагалі байдуже, що з ними буде в полоні або після полону. Тобто це більше наша проблема», – зауважила Висоцька.

Яка кількість російських військовополонених є наразі в Україні, міністерство юстиції не розголошує. Проте відомо, що приблизно 3 тисячі гривень на місяць з українського держбюджету витрачається на утримання кожного з них.

Додамо, що один із таборів з військовополоненими росіянами і бойовиками з угруповань «ДНР» і «ЛНР» розташований на заході України.