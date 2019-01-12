Росія почала військові навчання в окупованому Криму

Росія розпочала навчання артилерійських підрозділів Чорноморського флоту на території анексованого Криму. В них беруть участь понад 300 військовослужбовців та 20 одиниць техніки.

«Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометних підрозділів відпрацьовують дії з підготовки артилерійських установок до бою та стрільби, складають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій», - повідомляється на сайті Міноборони РФ.

У російському відомстві заявили, що під час тренувань задіяли розрахунки безпілотних літальних апаратів, які «вдосконалюють свої навички з виявлення цілей і коригування вогню».

Також в рамках навчань окупанти провели тренування з надання допомоги аварійному кораблю, а льотчики Чорноморського флоту виконали польоти в складних погодних умовах в районі Криму.

Всього в російських навчаннях беруть участь понад 300 військовослужбовців та понад 20 одиниць техніки, у тому числі самохідні артилерійські установки «Нона-С», самохідні гаубиці «Гвоздика», а також міномети «Піднос» і «Сани», зробили висновок в прес-службі російського відомства.

Зазначимо, що минулого разу Росія проводила в Криму військові навчання в грудні 2018 року. Російські військові тоді відпрацьовували поразки повітряних цілей.

Росія анексувала Крим в березні 2014 року. Україна не визнає входження півострова до складу РФ і вважає його своєю територією. Після анексії США і ЄС ввели санкції проти низки російських громадян. Також були затверджені списки нев'їзних осіб і були заморожені їхні рахунки.