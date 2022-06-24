Танкери, що належать підсанкційній російській державній компанії «Совкомфлот», продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід західних санкцій. Про це йдеться у розслідуванні OCCRP.

Як розповіли розслідуваам експерти, компанія приховала право власності на судна, оформивши їх як власність дочірніх компаній на Кіпрі та в ОАЕ і плаваючи під прапорами Ліберії.

Журналісти нагадують, що у лютому США та ЄС запровадили санкції проти «Совкомфлоту». Санкції мали період поступового введення, перш ніж набули повної чинності 26 березня для США і 15 травня для ЄС.

Проте OCCRP виявив понад 18 танкерів «Совкомфлоту», зазначених у переліку суден у фінансовому обліку «Совкомфлоту» за 2020 рік, які протягом останнього місяця перетинали Світовий океан.

Кожен з них перевозить паливо в середньому на суму понад 240 млн доларів. Їх переміщення можна відстежувати в режимі реального часу на веб-сайті відстеження морського руху.

Коли санкції набули повної чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої трекери розташування, тобто їх неможливо відстежити.

Серед танкерів «Совкомфлоту», які не вимикали свої трекери, було зафіксовано, що один прямував до США на початку травня, а потім був перенаправлений до Південної Африки та швидко перейменований.

Організація відстежила щонайменше п'ять суден, коли вони або поверталися, або прямували, або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності. У цій ситуації практично неможливо відстежити право володіння судном, тим більше коли компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери в деяких країнах, зазначив фахівець з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соарес.

Він також наголосив, що плавання під ліберійським прапором – це найпростіший спосіб приховати походження судна.

«Використання Росією таких секретних юрисдикцій, з якими вона не має справжніх економічних зв'язків, є грою в хованки. Розмістивши свій бізнес в трьох юрисдикціях, які працюють разом – ОАЕ, Кіпр і Ліберія – "Совкомфлот" обійшов санкції», – заявив економіст і засновник мережі Tax Justice Network Джон Крістенсен.

Хто є покупцем російської нафти, яку доставляють танкери «Совкомфлоту» – невідомо. На думку економіста Джона Крістенсена, дії судноплавної компанії є ознакою того, наскільки Росія прагне пом'якшити або ухилитися від дії західних санкцій.