У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія, щомісяця у її межах залучають близько 20 тис. осіб. Про це 13 серпня повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Щодня і щомісяця ці заходи тривають, і щомісяця близько 20 тис. осіб мобілізуються», – зазначив Юсов, додавши, що нещодавно мер Москви Сєргєй Собянін заявив про 45 тис. москвичів на фронті, хоча перед цим озвучувалась цифра у 35 тис.

«Це означає, що мер зізнався, що за декілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. В різний спосіб, різними методами, але ця кампанія триває», – наголосив Юсов.

Представник ГУР вказав, що йдеться саме про примусову мобілізацію, водночас дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.

«Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну», – зазначив він.

Раніше ГУР повідомляло, що Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Відтак, керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.