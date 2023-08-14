Масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема, стверджують в ГУР

Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Відтак, керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє «Obozrevatel».

Українські розвідники володіють даними про те, що Росія має намір здійснити нову хвилю мобілізації.

«За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення», – сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема. У Кремлі «вже давно до цього готуються».

«Держава-агресорка вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі», – зазначив Скібіцький.

Як інформував ZAXID.NET раніше, за даними британської розвідки, протягом останніх двох місяців Росія почала створювати нові великі формування, щоб посилити сухопутні сили. До них належить 25-та загальновійськова армія.