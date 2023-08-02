У розвідці припускають, що Росія розгорне нове формування як резервну силу в Україні

За останні два місяці Росія, імовірно, почала створювати великі нові формування, щоб посилити свої сухопутні сили. Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, до них належить 25-та загальновійськова армія.

У британській розвідці зазначили, що після вторгнення в Україну Росія в основному розгортала мобілізованих резервістів для поповнення встановлених формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони.

«Вона рідко створювала нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії, які створені як самодостатні сили. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом показав погані результати», – йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що Росія розгорне нове формування як резервну силу в Україні. Водночас британська розвідка наголосила, що без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових солдатів, щоб забезпечити хоча б одну нову армію.

«Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО. Без великої нової хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити ресурсами навіть одну нову армію», – зазначили у відомстві.