Таку пропозицію Річард Мур озвучив росіянам під час виступу в Празі

Голова британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур запросив росіян, які засуджують війну Росії проти України, шпигувати на користь Британії. Про це він заявив у середу, 19 липня, під час виступу у британському посольстві у Празі, передає Sky News.

На думку Річарда Мура, наразі є багато росіян, які виступають проти війни Росії проти України. Він зазначив, що російські громадяни вже долучалися до шпигування на користь Великої Британії та закликав росіян, які проти війни, долучитися до МІ6.

«Я запрошую їх зробити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців, і приєднатися до нас. Наші двері завжди відкриті. Ми розглядатимемо їхні пропозиції допомоги з обережністю та професіоналізмом. Їхні секрети завжди будуть у безпеці, і ми разом працюватимемо над тим, щоб припинити кровопролиття», – повідомив голова МІ6.

Річард Мур не уточнив, з ким саме хоче співпрацювати розвідка. Імовірно, йдеться про російських офіцерів, представників ФСБ та військовослужбовців, які незадоволені владою.

Нагадаємо, 2 липня Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України дає можливість для вербування шпигунів. За його словами, така можливість випадає один раз на покоління, а американська ЦРУ не пропустить такої можливості.