Вільям Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України дає можливість для вербування шпигунів, «яка випадає раз на покоління». Про це він заявив на лекції у британському фонді Дітчлі в Оксфордширі, пише «Голос Америки» з посиланням на Reuters.

Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу.

«Незадоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління – це розвідувальна служба. Ми не дамо їй пропасти даремно», – заявив Бернс.

Виступаючи, Бернс також сказав, що збройний заколот лідера найманців ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни президента Владіміра Путіна в Україні.

Бернс наголосив, що перед тим, як почати діяти, Пригожин розкрив брехливе обґрунтування Кремля вторгнення в Україну та ведення війни російським військовим керівництвом.

«Вплив цих слів і дій буде проявлятися протягом деякого часу – це яскраве нагадування про те, як війна Путіна роз’їдає його власне суспільство та його власний режим», – сказав Бернс.

Як інформував ZAXID.NET, що за даними видання The Washington Post, Бернс таємно відвідав Київ у червні, де з ним поділилися планом завершення війни.