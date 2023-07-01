Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом

На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Джо Байдена обмінюватися розвідданими, аби допомогти Україні захистити свою територію.

За інформацією видання, українські посадовці висловили Бернсу впевненість у поверненні значної частини тимчасово окупованої території до осені 2023. Очільнику ЦРУ розповіли про плани перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії кордону з Кримом, а також просунутися на сході.

План, за даними газети, такий:

повернути собі значну територію до осені

перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону контрольованого Росією Криму

просуватися далі на схід України

відкриті переговори з Москвою.

У разі здобуття успіху протягом контрнаступу українська влада не виключає відновлення переговорів із РФ, йдеться в матеріалі The Washington Post. У сценарії, схваленому Києвом, «українські збройні сили отримають важелі впливу на Росію, висунувши війська та потужне озброєння до краю кордону України з Кримом, взявши до заручників півострів, на якому базується цінний російський Чорноморський флот».

Своєю чергою, в ЦРУ відмовилися давати прогнози перебігу контрнаступу ЗСУ.