Україна розраховувала на початку контрнаступу на певне озброєння від партнерів, однак артилерія прибула з запізненням

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче «показати результати» на полі бою до наступного саміту НАТО, який відбудеться в Литві 11 липня. Про це він розповів в інтерв'ю іспанському ЗМІ RTVE.

«Перед самітом ми маємо показати результат, але кожен кілометр коштує життя», – сказав Зеленський.

Президент закликає європейських партнерів продовжувати надавати ЗСУ збройну підтримку. За його словами, Україна розраховувала на початку контрнаступу на певне озброєння від партнерів, однак артилерія прибула з запізненням.

«Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці та загинуть тисячі людей, або три місяці та загине менше людей, звичайно, я виберу останнє. Між часом і людьми найважливіше – це люди», – заявив Зеленський.

Як пише RTVE, президент України визнав, що плани української армії розпочати контрнаступ останніми місяцями сповільнилися.

«Зливи тривають довго, і це дуже гальмує деякі процеси», – зазначив він.

Нагадаємо, що 30 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ на півдні, а за минулу добу досягли успіху на трьох напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю відповів, що український наступ, – це не шоу, а кожен відвойований метр землі дається кров'ю.