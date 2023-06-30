Залужний заявив, що його злять слова західних аналітиків про «повільний контрнаступ» України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що його дратують слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося» і додав, що «кожен звільнений метр українським військам дається кров’ю». Відповідну заяву він озвучив в інтервʼю The Washington Post.

За словами Залужного, українські війська щодня досягають певної позиції – навіть якщо це лише 500 метрів.

«Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров’ю», – заявив головнокомандувач ЗСУ. Залужний також підкреслив, що для того, щоб контрнаступ України проходив швидше, йому потрібно більше будь-якої зброї.

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі, але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми», – додав він.

Він висловив розчарування тим, що у той час, коли західні партнери ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, але всі очікують, що вона швидко звільнить територію від російської окупації. Залужний сказав, що його війська також мали б випустити принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їх ворог, але через обмежені ресурси іноді їх перегравали в десять разів.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що у адміністрації президента США Джо Байдена турбуються, що прогрес українського контрнаступу на початковому етапі «відстає від графіка». Також два західні чиновники і високопоставлений військовий представник США повідомили CNN, що на початкових етапах контрнаступ України був «менш успішним, ніж очікували західні союзники».