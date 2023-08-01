Наразі найманці ПВК «Вагнер» в Білорусі не становлять реальної небезпеки, але на цей фактор варто зважати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє «Укрінформ».

Юсов наголосив, що коли кілька тисяч бойовиків, які мають бойовий досвід, перебувають на певній території, то це є потенційною загрозою і фактором небезпеки, який треба вивчати, на який треба зважати.

«Тут йдеться і про протидію, яку треба готувати, що і відбувається – і з боку України на північному кордоні, і з боку наших союзників і партнерів», – зазначив він.

За словами Юсова, зараз це не те угруповання, яке станом на сьогодні становить реальну небезпеку. Проте легковажити цим не можна, і ніхто цього не робить.

Відповідаючи на питання про ІПСО щодо поляків, Юсов зазначив, що перед собою таке завдання ставлять і «вагнерівці», і тандем диктаторів Білорусі і РФ – відволікати сили, засоби та увагу партнерів України по НАТО і ЄС, створювати якісь додаткові точки напруги і зони небезпеки.

«Але з іншого боку, це вже певне ІПСО, яке можна порівняти з пострілом у власну ногу, бо подібні провокації вже змушують, наприклад, Польщу посилювати власний сектор безпеки і оборони, посилювати увагу до білоруського кордону і, звичайно, пропрацьовувати більш детально різноманітні сценарії реагування», – вважає він.