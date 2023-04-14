Путін підписав закон про електронні повістки та заборону виїзду за кордон призовникам

Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю, 14 квітня, підписав закон, який передбачає створення єдиного реєстру військового обліку. Документ дозволяє оповіщати військовозобов'язаних про заклик до армії за допомогою електронних повісток, а також запроваджує низку обмежень для громадян, які отримали повістку, але не прийшли до військкомату.

Закон опубліковано у п'ятницю на офіційному порталі правової інформації, повідомляє прокремлівське агентство ТАСС.

Відповідно до закону, повістки військовозобов'язаним направлятимуться у письмовій формі та дублюватимуться в електронній.

Електронна повістка буде вважатися врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті громадянина на «відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційній системі». Крім того, сповіщення про повістку надсилатиметься громадянину в особистий кабінет на порталі держпослуг.

Відповідно до поправок, надавати відомості про тих, хто перебуває на військовому обліку і зобов'язаних перебувати на військовому обліку в єдиний реєстр, тепер будуть зобов'язані органи внутрішніх справ, органи дізнання та попереднього слідства, податкові органи, федеральні суди (відомості про вироки щодо таких осіб), Фонд пенсійного та соцстрахування (про визнання інвалідами), органи держвлади (про стан здоров'я), ЦВК (про депутатів, кандидатів у депутати та на виборні посади), вузи та наукові організації (про учнів), Міносвіти (після збору відомостей зі шкіл та професійних освітніх організацій про учнів).

Якщо повістка не вручена у письмовій чи електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у реєстрі повісток.

«Ухилянтів» від призову чекає низка обмежень. Якщо громадянин не відреагує на повістку, то йому за цифровим підписом військового комісара надійде повідомлення про те, що щодо нього вводиться обмеження на виїзд і попередження про інші обмежувальні заходи – заборона керування транспортним засобом, укладати угоди з нерухомістю, брати кредити, позики.

Поправки також передбачають заборону на виїзд із країни для тих, хто отримав повістку. Крім того, поправки передбачають можливість для керівництва регіонів запроваджувати додаткові обмежувальні заходи.

11 березня Держдума Росії ухвалила законопроект про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени. А його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.