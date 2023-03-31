Весняний призов завадить РФ провести мобілізацію резервістів для війни в Україні

Весняний призов, який розпочнеться в Росії 1 квітня, може завадити окупантам поповнити бойові підрозділи, які воюють в Україні. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

На думку аналітиків ISW, президент РФ Владімір Путін вважає загрозою для стабільності своєї влади відправку на війну молодих призовників, а тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір найманців.

Експерти інституту вважають, що російських призовників, найімовірніше, не відправлять воювати в Україну, однак на них доведеться витрачати ресурси міноборони РФ.

«Навчальні потужності Росії обмежені. Те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вказують, що голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 30 березня заявив, що весняні призовники не відправлятимуться на окуповані Росією території України під час призову навесні 2023 року. За його словами, російські війська не призовуть чоловіків з окупованих територій.

«Твердження Картаполова можуть бути правдивими, враховуючи, що ISW не спостерігала значних масштабів використання російськими військовими призовників на передовій з перших місяців війни і особливо після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Росії «Москва», на борту якого було кілька призовників», – зазначають аналітики.

В інституті допускають, що російська влада може спробувати набрати поповнення для продовження ведення війни в Україні, примусивши або вмовивши підписати контракти частину солдатів, які закінчують службу за призовом і вже якоюсь мірою підготовлені до того, щоб воювати.

Нагадаємо, напередодні Владімір Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. До армії планують призвати близько 147 тис. росіян.