Росія вербує затриманих на кордоні з Фінляндією іноземців для відправки на війну проти України. Про це повідомляє BBC у середу, 6 грудня.

Як повідомляється, міграційна криза на кордоні Росії та Фінляндії, яка супроводжується закриттям пунктів пропуску, призвела до масових затримань іноземців із простроченими російськими візами. За даними BBC, за листопад і початок грудня суди Карелії винесли 236 постанов про порушення міграційних законів РФ.

За словами одного із затриманих, на ім'я Авад, який є емігрантом із Сомалі, за кілька днів після арешту до мігрантів-правопорушників до слідчого ізолятора прийшли люди у формі та запропонували угоду: депортацію з Росії скасують в обмін на «роботу на державу» разом із «хорошою винагородою, медобслуговуванням і правом залишатися в Росії».

За один візит військові змогли завербувати 12 осіб — шістьох громадян Сомалі, п’ятьох арабів і одного кубинця. Того ж дня їх завантажили в автобус і відправили на південь. Після цього мігрантів привезли в наметовий табір під охороною військових на кордоні з Україною. Там їх залякували в’язницею і змушували виконувати бойові завдання, але мігранти відмовилися.

За кілька днів, за словами Авада, їм повідомили, що угоди розірвуть і їх повернуть назад до центрів тимчасового тримання, а потім депортують з Росії.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни масово залучають кубинських найманців для війни проти України на Куп’янському напрямку.