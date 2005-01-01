Росія відкликала з України свого дипломата, який перевозив у літаку холодну зброю

Міністерство закордонних справ Росії в терміновому порядку відкликало третього секретаря генерального консульства РФ у Одесі Андрія Малакея. Це сталося після того, як у його ручній поклажі в аеропорту Одеси, коли він спробував відлетіти рейсом до Мінська, виявили предмет, схожий на сюрикен – метальну зброю японських ніндзя, повідомило видання «Цензор.нет».

«1 червня 2018 року під час проходження багажного контролю російським дипломатом Малакеєм у міжнародному аеропорту "Одеса" виникла підозра про знаходження в його портфелі заборонених предметів. За підсумками санкціонованого обшуку було виявлено схожий на сюрикен предмет», – йдеться у повідомленні.

Через виявлення у дипломата холодної зброї його зняли з рейсу, після чого Малакей покинув територію аеропорту. У зв'язку з інцидентом українська сторона направила ноту протесту до РФ, після чого російське МЗС терміново відкликало Малакєя з України.

Зазначимо, транспортування дипломатами холодної зброї в ручній поклажі порушує Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та вимоги ІКАО з авіаційної безпеки.