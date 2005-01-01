Поліція не дозволила п’яному російському консулу сісти за кермо в Києві

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 07:4918234

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Поліція не дозволила п’яному російському консулу сісти за кермо в Києві
фото Олени Лунькової
Російський консул Іван Заворін був помічений за вживанням алкоголю в грузинському ресторані «Чачапурі»

У Києві працівники поліції завадили керівнику консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю. Про це журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова написала в facebook.

За її словами, російський консул Іван Заворін був помічений за вживанням алкоголю в грузинському ресторані «Чачапурі». За словами Лунькової, після цього він сів за кермо автомобіля з дипломатичними номерами.

Реагуючи на ситуацію, журналістка, яка також вечеряла в тому ресторані, викликала поліцію. Патрульні, які прибули на місце, запропонували росіянину пройти тест на алкоголь, але він відмовився. Поліція не дозволила йому сісти за кермо.

Зазначимо, що в квітні цього року в Києві сталася ДТП за участю автомобіля дипломатичного представництва РФ. Тоді, як стверджували свідки, пасажир Volkswagen зник з місця події, а водій мав ознаки сп'яніння, тест на алкоголь проходити відмовився.

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