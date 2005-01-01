Родича-контрабандиста колишньої дипломатки посольства України в Словаччині амністували

Оксана та Сергій Ліщишини

Чоловіка колишнього першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин, який 2016 року намагався контрабандою провезти до Угорщини цигарки, видаючи їх за дипломатичний вантаж, визнано винним у кримінальному злочині, проте засуджений потрапив під дію амністії. Про це пише Мукачево.net.

Берегівський районний суд Закарпатської області 6 червня визнав Сергія Ліщишина винним у підробці документів та самовільному присвоєнні влади під час перевезення цигарок через кордон, але звільнив його від сплати штрафу.

Суд призначив чоловіку екс-дипломатки штраф у 1700 гривень, але згідно із законом «Про амністію у 2016 році», Ліщишина звільнили від покарання. Він має заплатити лише 880 гривень компенсації за експертизи.

Також суд скасував й арешт на автомобіль, на якому він перевозив цигарки.

Як писав ZAXID.NET, 23 травня 2016 року чоловік дипломатки з посольства України у Словаччині Оксани Ліщишин в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль тоді зазначив, що чоловік пред’явив митникам і прикордонникам «дипломатичний паспорт і підписаного його дружиною листа, згідно з яким з 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю». Коли митники, запідозривши наявність контрабанди, почали наполягати на огляді, «Лищишин учинив скандал, погрожуючи викликом консула тощо».

Пізніше стало відомо, що Сергій Ліщишин здійснив через кордон десятки рейсів, імовірно, з контрабандою.

Відразу після інциденту Ліщишин була відкликана до Києва, МЗС почало службове розслідування щодо дипломата, згодом її звільнили. Вона оскаржувала своє звільнення, але програла.