За даними британської розвідки, росіяни намагаються розосередити флот у Чорному морі

Росія виводить частину кораблів з баз дислокацій і розосереджує Чорноморський флот. Ймовірна причина цього – загроза ударів, повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на зведення розвідки.

Як розповіли у відомстві, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот.

«Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

«Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями», – додали у міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські волонтери куплять дрони-камікадзе з дальністю польоту 800 км.