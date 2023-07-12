Росія вночі середи, 12 липня, атакувала Україну 15 дронами-камікадзе Shahed 136/131 іранського виробництва. 11 з них збила протиповітряна оборона.

Як повідомило командування Повітряних сил, росіяни запустили дрони з північно-східного напрямку. 11 дронів знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід».

Незбиті дрони влучили, зокрема, в нежитлове приміщення на Черкащині, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа, двох людей з опіками доставили до лікарні. Повітряна тривога в області тривала понад три з половиною години.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, одним дроном росіяни атакували Нікопольський район. Він зазначив, що наслідки атаки уточнюються.

Також дрони-камікадзе збивали навколо Києва. Київська міська військова адміністрація повідомила, що всі дрони, які рухалися на Київ, знищили.

Нагадаємо, вночі вівторка, 11 липня, росіяни також атакували Україну дронами-камікадзе. Тоді було випущено 28 дронів, ППО збила 26. Під ударом опинилася портова інфраструктура Одещини.