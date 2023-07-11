Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів

Російські війська у ніч на 11 липня здійснили «потужну дронову атаку» по півдню України, зокрема атакували зерновий термінал одного з портів Одещини. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь» зранку у вівторок, 11 липня.

«З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136. Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати. 22 дрони-вбивці знищено силами протиповітряної оборони півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкту», – йдеться в повідомленні.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового, пожежі ліквідували, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксували, додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що українські сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня збили 26 безпілотників «Шахед» і один розвідувальний дрон типу Zala, запущені Росією.