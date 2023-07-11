Знищений російський безпілотник

У ніч на 11 липня 2023 року росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками «Shahed-136/13». З 28 «Шахедів» Повітряними силами ЗСУ знищено 26.

«В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Центр» силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala», – йдеться у повідомленні у Telegram.

Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.