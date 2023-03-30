Попри намагання Віктора Обрана зберегти відносини з Росією, уникнути «недружніх списків» не вдалося

Росія додала Угорщину до списку «недружніх країн» попри проросійські настрої уряду країни. Це зумовлено тим, що Угорщина підписала всі санкційні документи Євросоюзу, спрямовані проти Росії.

Про це повідомив російським ЗМІ посол Росії в Угорщині Євген Станіславов у четвер, 30 березня. За словами російського чиновника, попри проросійську позицію Угорщини, вона, як країна ЄС, підписалася під усіма антиросійськими санкціями, які пропонує Євросоюз, а, відтак, повинна їх виконувати. При цьому Євген Станіславов підкреслив «прагматичну позицію Будапешту, від якої поки не збирається відмовлятися під тиском ЄС та НАТО».

Зазначимо, Росія почала укладати списки «недружніх країн» ще в березні 2022, одразу після початку повномасштабної війни проти України. Зараз до переліку потенційно ворожих до Росії країн входять майже 50 країн, серед яких є США, усі країни ЄС, Японія, Велика Британія та інші.

Раніше Угорщина заявила, що не збирається арештовувати Владіміра Путіна попри ордер Гаазького суду. Влада Угорщини переконана, що наразі «немає законних підстав арештовувати Владіміра Путіна». Водночас Угорщина підписала Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення суду в Гаазі.