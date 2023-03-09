Віктор Орбан заявив про можливий перегляд дружніх відносин Угорщини та РФ

Угорщині, можливо, доведеться переосмислити свої відносини з Росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після вторгнення Москви в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, пише Bloomberg.

За його словами, хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з Москвою можуть не бути відновлені після завершення війни, змусивши Угорщину також пристосуватися.

«Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально. Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини повинна добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років», – сказав Орбан.

Видання нагадує, що угорський прем’єр-міністр Орбан став об'єктом жорсткої критики з боку своїх союзників по Європейському Союзу та НАТО за збереження тісних зв'язків з Росією з моменту вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, що включало виступи проти санкцій ЄС проти Москви та заборону на постачання зброї в Україну. Bloomberg зауважує, що поки незрозуміло, чи означають ці слова Орбана зміну політики щодо Росії. Аналогічні думки він висловлював і після перемоги на виборах у 2022 році.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни РФ проти України Угорщина на чолі з проросійським прем'єр-міністром Віктором Орбаном постійно блокує військову допомогу та озвучує скандальні заяви. 27 січня прем'єр Угорщини заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції проти Росії, зокрема на ядерну енергетику. 22 лютого, Віктор Орбан пригрозив знову накласти вето на санкції, допоки із санкційних списків не вилучать чотирьох осіб. Яких росіян прем'єр Угорщини хоче «врятувати» від санкцій, не уточнюється.

Втім, МЗС Угорщини заявило про підготовку візиту Орбана в Україну. Міністр закордонних справ Угорщини також готовий відвідати Україну, проте його не запрошували.