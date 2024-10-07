Окупанти застосували безпілотники та ракети для атаки по Україні

У ніч на понеділок, 7 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну. Для нічного обстрілу росіяни застосували ракети та безпілотники, повітряна тривога тривала у низці областей.

Про загрозу застосування безпілотників повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ ще ввечері 6 жовтня. Повітряну тривогу оголосили у понад десятку областей.

Наслідки нічної атаки 7 жовтня

Вибухи лунали у Києві – у пресслужбі КМВА повідомили, що за ніч ППО виявила 15 дронів-камікадзе та збила їх. Ще вісім БпЛА знищили над Сумщиною. Також протиповітряна оборона працювала на Хмельниччині – за повідомленням голови ОВА Сергія Тюріна, знешкодили один дрон на території області.

Внаслідок атаки безпілотників у Сумах та області і є загиблі та поранені, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора. Так, за даними правоохоронців, ворожий БпЛА приблизно о 21:50 атакував житлову інфраструктуру Сум.

«Засіб ураження влучив у спальний район обласного центру. 4 осіб поранено, серед них 11-річний хлопчик. Пошкоджено 9 приватних будинків, два багатоквартирних будинки, приватні автомобілі», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Також вночі росіяни обстріляли Сумщину з артилерії – у Новослобідській громаді загинули двоє рідних братів, є пошкодження приватного господарства.

У Повітряних силах також повідомили про влучання дронів на Харківщині, а також ураження одного з трьох «Кинджалів» в районі аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині.

Ранкова атака російських винищувачів

Загроза застосування російських дронів тривала до ранку 7 жовтня. Невдовзі після скасування повітряної тривоги у областях, у Росії підняли в повітря винищувач МіГ-31. Станом на 08:50 на території всієї України триває повітряна тривога.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили про пуски ракет. У Києві та Хмельницькому пролунали вибухи. Втім, у КМВА запевнили, що в місті працює ППО, зафіксовані падіння уламків ракету трьох районах. Інформації про постраждалих внаслідок атаки наразі не надходило.

«В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих. В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих. У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території», – повідомили у пресслужбі КМВА.

О 09:00 в Україні оголосили відбій повітряної загрози. Втім, для кількох областей зберігається небезпека застосування БпЛА.

Скільки російських дронів та ракет збила Україна

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що окупанти випустили понад 80 повітряних цілей по території. Точну кількість боєприпасів у Повітряних силах не уточнили, втім зазначили, що росіяни атакували:

балістичною ракетою «Іскандер-М»,

керованою авіаційною ракетою Х-59,

ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей,

дронами-камікадзе з російських міст – Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська,

трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К, які злетіли з аеродрому Саваслєйка.

«В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 7 жовтня

37 російських БпЛА локаційно втратили в різних областях України. У пресслужбі Повітряних сил припускають, що причиною локаційної втрати безпілотників є активна протидія РЕБ.