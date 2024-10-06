Наслідки російської атаки в Одесі

У ніч на неділю, 6 жовтня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники. Про загрозу БпЛА повідомили ще ввечері 5 жовтня у пресслужбі Повітряних сил.

Безпілотники атакували Україну приблизно о 20:30 5 жовтня. За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА випустили з півночі та півдня. Повітряна тривога через застосування дронів триває – станом на 09:30 оголошено тривогу на Київщині та Черкащині.

У Києві та Одесі вночі лунали вибухи – у КМДА та Одеській міськраді повідомили про роботу протиповітряної оборони. У пресслужбі Київської міської адміністрації повідомили про знищення всіх ворожих цілей над містом.

В Одесі внаслідок нічної атаки дронів зайнялися пожежі на промислових об’єктах. У пресслужбі ДСНС повідомили про загоряння складських приміщень та вантажних автомобілів.

«На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Скільки безпілотників збили сили ППО

У пресслужбі Повітряних сил повідомили про, те, що для атаки окупанти застосували:

дві балістичні ракети «Іскандер-М»;

крилату ракету «Іскандер-К»;

керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу Shahed.

Безпілотники окупанти випустили з російських міст – Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська. 56 із них, а також дві ракети, тип яких не уточнюється, вдалося збити українським захисникам.

Результат роботи ППО у ніч на 6 жовтня

«25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Чотири БпЛА – в повітряному просторі України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Загалом під атаку російських безпілотників потрапили 14 областей:

Одещина

Київщина

Черкащина

Миколаївщина

Кіровоградщина

Дніпропетровщина

Сумщина

Чернігівщина

Полтавщина

Вінниччина

Хмельниччина

Запоріжжя

Житомирщина

Харківщина

Наслідки атаки наразі уточнюються.

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