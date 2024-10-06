Росіяни здійснили масовану атаку БпЛА та ракетами по Україні
Росіяни випустили по території України 87 безпілотників та кілька видів ракет
У ніч на неділю, 6 жовтня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники. Про загрозу БпЛА повідомили ще ввечері 5 жовтня у пресслужбі Повітряних сил.
Безпілотники атакували Україну приблизно о 20:30 5 жовтня. За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА випустили з півночі та півдня. Повітряна тривога через застосування дронів триває – станом на 09:30 оголошено тривогу на Київщині та Черкащині.
У Києві та Одесі вночі лунали вибухи – у КМДА та Одеській міськраді повідомили про роботу протиповітряної оборони. У пресслужбі Київської міської адміністрації повідомили про знищення всіх ворожих цілей над містом.
В Одесі внаслідок нічної атаки дронів зайнялися пожежі на промислових об’єктах. У пресслужбі ДСНС повідомили про загоряння складських приміщень та вантажних автомобілів.
«На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований», – повідомили у пресслужбі ДСНС.
Скільки безпілотників збили сили ППО
У пресслужбі Повітряних сил повідомили про, те, що для атаки окупанти застосували:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
- крилату ракету «Іскандер-К»;
- керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типу Shahed.
Безпілотники окупанти випустили з російських міст – Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська. 56 із них, а також дві ракети, тип яких не уточнюється, вдалося збити українським захисникам.
Результат роботи ППО у ніч на 6 жовтня
«25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Чотири БпЛА – в повітряному просторі України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Загалом під атаку російських безпілотників потрапили 14 областей:
- Одещина
- Київщина
- Черкащина
- Миколаївщина
- Кіровоградщина
- Дніпропетровщина
- Сумщина
- Чернігівщина
- Полтавщина
- Вінниччина
- Хмельниччина
- Запоріжжя
- Житомирщина
- Харківщина
Наслідки атаки наразі уточнюються.
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