Російські війська атакували Україну 105 ударними безпілотниками
Силам ППО вдалося збити 78 БПЛА
У ніч на 3 жовтня, а саме з 21:00 по 07:00, війська Росії завдали удару по Україні 105 ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворожі цілі росіяни запустили з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська, а також мису Чауда.
Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони ліквідували 78 БПЛА типу «Shahed»
Зокрема, ППО працювала у таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Херсонській,
- Одеській,
- Харківській,
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Рівненській,
- Івано-Франківській.
Результат роботи ППО 3 жовтня
Крім цього, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 БПЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України.
Атака росіян 3 жовтня
Зокрема, цієї ночі армія Росії намагалася атакувати Київ, проте жоден безпілотник своєї цілі у столиці не досяг. ППО ліквідувала близько 15 дронів.
Також зранку 3 жовтня росіяни атакували передмістя Харкова. Ворог пошкодив лінії високовольтних передач, через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах міста.