У ніч на 3 жовтня, а саме з 21:00 по 07:00, війська Росії завдали удару по Україні 105 ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі цілі росіяни запустили з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська, а також мису Чауда.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони ліквідували 78 БПЛА типу «Shahed»

Зокрема, ППО працювала у таких областях:

Київській,

Черкаській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Кіровоградській,

Житомирській,

Полтавській,

Чернігівській,

Херсонській,

Одеській,

Харківській,

Сумській,

Дніпропетровській,

Рівненській,

Івано-Франківській.

Результат роботи ППО 3 жовтня

Крім цього, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 БПЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України.

Атака росіян 3 жовтня

Зокрема, цієї ночі армія Росії намагалася атакувати Київ, проте жоден безпілотник своєї цілі у столиці не досяг. ППО ліквідувала близько 15 дронів.

Також зранку 3 жовтня росіяни атакували передмістя Харкова. Ворог пошкодив лінії високовольтних передач, через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах міста.