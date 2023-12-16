Росія запустила по Україні 31 БпЛА

У ніч на суботу, 16 грудня, російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 30 БпЛА. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Росіяни атакували Україну із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ. Загалом ворог випустив по Україні 31 БпЛА.

«До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи українські військові знищили 30 безпілотників в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Чи є ушкодження від уламків від дронів та постраждалі в атакованих областях, наразі невідомо.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня росіяни запустили по областях України 14 дронів-камікадзе. Їх всі вдалося збити силам ППО.