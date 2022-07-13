Зеленський зазначив, що коли Україна просить у партнерів зброю та санкції проти РФ, то це стосується не лише її захисту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ примусово вивезла з України два мільйони людей. Він зазначив, що це є частиною тактики Росії. Під час свого виступу на конференції «Азіатське лідерство», яка відбувається у Сеулі, Зеленський наголосив, що світ має жорстко карати злочинців навіть за спроби депортації чи блокування портів, а також реагувати на поширення брехні через ЗМІ.

«Просто уявіть це число: 2 мільйони людей – стільки наших людей вже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей – точні цифри ніхто зараз не назве. Усіх цих вивезених людей позбавляють зв'язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвести по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому на Батьківщину. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли?», – зазначив Зеленський.

Також він зазначив, що коли Україна просить у партнерів зброю та санкції проти держави-терориста, це стосується не лише її захисту. Він сказав, що Україна стала першою мішенню Росії, але він терору РФ не убезпечені й інші країни Європи та Азії.

Зеленський назвав декілька елементів тактики, яку використовує Росія:

артилерія бере в заручники міста;

ракетний терор, щоб вигнати людей із міст;

депортація;

економічний шок внаслідок блокади Росією українських портів та енергетична криза;

пропаганда.

Також він розповів, що окупанти створили так звані фільтраційні табори, через які змушують проходити людей на тимчасово захоплених територіях. За його словами, десятки тисяч людей там залишаються, молоді жінки зникають.