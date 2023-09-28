Росія вночі в четвер, 28 вересня, масовано атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed 136/131. Більшість із цих дронів збили сили протиповітряної оборони.

Як повідомили вранці в четвер у командуванні Повітряних сил, росіяни застосували 44 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Але сили та засоби протиповітряної оборони знищили 34 ворожі дрони. Також за середу ППО знищила шість ворожих розвідувальних дронів.

Свою атаку росіяни спрямували на Одеську та Миколаївську області. Як повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, 28 вересня протиповітряна оборона працювала фактично вздовж усього південного напрямку – і на Одещині, і на Миколаївщині, і вище – у центральних областях. Як зазначив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, під атакою також була Кіровоградська область. Частину дронів збили, але є влучання.

«Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. На місці події – усі відповідні служби», – зазначив Райкович.

Перед цим окупанти атакували Одещину вночі 26 вересня. Удар був спрямований на припортову інфраструктуру і зачепив поромну переправу на кордоні з Румунією.