Впродовж дня пункт пропуску «Орлівка» тимчасово не працював

Поромний пункт пропуску «Орлівка» Ренійському районі Одеської області, який через російську атаку вночі 26 вересня тимчасово не працював – відновив роботу. Про це повідомила Державна прикордонна служба України

«Роботу в поромному пункті пропуску «Орлівка» на Одещині відновлено!», – йдеться в повідомленні, опублікованому о 18:08.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 26 вересня ворог атакував Одещину «Шахедами». Зафіксовано влучання у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни також атакували прикордоння Одещини. За даними Повітряних сил, знищено 26 із 38 ударних БпЛА «Shahed».

Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну, оборонці вивезли автобус із дітьми перед ударом.

Згодом ДПСУ повідомила про тимчасове призупинення роботи поромного пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією.