Росіяни імовірно побоюються нової атаки на свій флот українських морських дронів

Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами РФ, через Керченську протоку в Азовське море. Про це повідомили у Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини, пише «Главком».

«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – стверджують у відомстві.

Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами.

Раніше російське міністерство транспорту повідомило про обмеження руху Керченським (Кримським) мостом 12 листопада.

Зазначимо, що відповідна заява росіян пролунала після того, як напередодні на ініційованій президентом України Володимиром Зеленським фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на флот морських дронів.

Його головне завдання – захист акваторії українських морів і мирних міст від крилатих ракет, які російські війська запускають із кораблів. Флот також допоможе розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу.

«Головна задача морських дронів – захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів», – повідомили Міністерство цифрової трансформації України.

У Мінцифрі зазначають, що морські дрони вже показали вражаючий результат на фронті, зокрема атакували російський флот у Севастополі та вразили три російські кораблі.

«Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами. Росія втратила беззаперечну перевагу на воді», – наголошують у міністерстві.

Вартість одного морського дрона становить 10 млн грн.