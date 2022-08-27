Росія та Угорщина планують розпочати будівництво двох нових енергоблоків АЕС «Пакш» вже у вересні

«Росатом» отримав дозвіл на будівництво двох енергоблоків на АЕС «Пакш». Вартість проекту, який фінансуватиме РФ, —12,5 млрд доларів. Будівництво планують розпочати вже у вересні.

Управління з атомної енергії Угорщини, яке розглядало заявку на спільний проект двох країн, повідомило, що після цього атомна енергетика Угорщини майже повністю зможе покривати попит на електроенергію в країні, інформує видання «Бабель».

«Адміністративну процедуру розгляду заявки на отримання дозволу на створення [двох нових] блоків атомної станції завершено. П'ятий та шостий блоки будуть встановлені на майданчику «Пакш-2», – зазначено у повідомленні.

Сторони планують розпочати будівництво двох нових блоків вже у вересні. Москва підтвердила готовність фінансувати проект, вартість якого —12,5 млрд доларів. Наразі триває підготовка будівельного майданчика, де будуть два нові ядерні реактори.

Уряд Угорщини планує, що АЕС «Пакш-2» введуть в дію до кінця цього десятиліття.

Наразі на АЕС у місті Пакш діють чотири енергоблоки. Станція забезпечує 49,6% виробництва та понад третину споживання електроенергії в країні.

Нагадаємо, що у середині липня в Угорщині оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці.