Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у середу, 13 липня, оголосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомила «Українська правда» з посиланням на HVG.

У середу, 13 липня, угорський прем’єр Віктор Орбан зібрав позачергове засідання уряду для обговорення «європейської енергетичної кризи». Під час засідання ухвалили рішення про запровадження надзвичайної ситуації.

За словами Гуйяша, метою надзвичайної ситуації є «підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії». За його словами, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності з серпня. Він розповів, що угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

План уряду Угорщини передбачає, що:

Угорщина збільшить видобуток газу з 1,5 млрд до 2 млрд кубометрів;

глава МЗС Петер Сійярто має домовитися про постачання додаткових запасів газу;

уряд заборонить експорт енергоносіїв і дров;

до кінця року уряд має значно збільшити видобуток бурого вугілля й антрациту;

блоки електростанції «Матра» мають бути перезапущені якомога швидше;

уряд ініціює продовження режиму роботи АЕС «Пакш».

Керівник адміністрації угорського прем’єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень, але поки про це ще не варто говорити.

Нагадаємо, наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан через війну в Україні.