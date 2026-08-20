Виробника морозива «Файні льоди» заявив про знищення складу в Києві

У ніч на четвер, 20 серпня, унаслідок російської атаки в Києві знищено розподільчий склад львівського виробника морозива «Файні льоди». Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії у соцмережі «Тредс».

«Цієї ночі ракети знищили наш розподільчий склад у Києві. Цей склад забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України. Тонни морозива, обладнання, транспорт», – сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що працюють над альтернативними шляхами постачання, зберігання та логістики, але можуть бути перебої з наявністю та асортиментом.

«Найголовніше – люди цілі. Отже, і ми вистоїмо та все відновимо», – зазначили в компанії.

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За даними YouControl, ТОВ «Файні льоди» зареєстроване понад чотири роки тому в селі Милошевичі на Львівщині. Власником є львів’янин Богдан Аренович.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ, у результаті якої загинули 15 людей, ще 30 отримали поранення. Зафіксовані численні руйнування та пожежі, у тому числі зруйновані продуктові склади.