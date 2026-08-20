Внаслідок атаки спалахнули пожежі

У ніч на четвер, 20 серпня, російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. Внаслідок атаки в столиці загинули щонайменше 12 людей, ще 33 отримали поранення. Про наслідки російської атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація та ДСНС.

За даними рятувальників, у столиці зафіксували влучання, руйнування та пожежі у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.

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У Святошинському районі російський удар припав на територію промислового об’єкта. Також спалахнули два склади площею 500 та 1000 м2. За іншою адресою загорілася складська будівля на площі близько 500 м2.

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У Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено нежитловий об’єкт. Пожежа виникла у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 м2. Рятувальники вивели з небезпечної зони одну людину та передали її медикам.

Найбільших руйнувань зазнала житлова забудова у Солом’янському районі. В одному з дев’ятиповерхових будинків зруйновані восьмий та дев’ятий поверхи, а на сьомому-дев’ятому поверхах виникла пожежа.В інших місцях вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках та будівлі медичного закладу. Також загорілися автомобілі, гаражі та магазин.

Крім того, люди опинилися заблокованими у двох житлових будинках та укритті школи. Рятувальники проводили роботи з їх деблокування.

Доповнено о 09:30. Кличко повідомив, що унаслідок російського удару кількість загиблих зросла до 12 людей, з них 7 мешканців загинули в Соломʼянському районі. 21 серпня в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

Російська атака також спричинила загибель людини у Броварському районі Київської області. Ще один чоловік отримав поранення та перебуває у лікарні. Пошкоджено один із промислових об’єктів, на місці працюють екстрені служби.

У Бориспільському районі постраждали шестеро жителів, чотирьох з них госпіталізували до місцевої лікарні.

Нагадаємо, 16 серпня російські війська також атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.