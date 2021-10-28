За минулу добу, 27 жовтня, російські окупанти 15 разів порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, зокрема, тричі разі стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє штаб ООС.

Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. А в напрямку Луганського чотири рази вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброії.

Вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав і біля Новотошківського Водночас в бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Крім того, українські військові зафіксували на Донеччині проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Штаб ООС також нагадав, що в результаті обстрілів з боку окупантів минулої доби загинув український воїн.