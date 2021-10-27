Упродовж середи, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, внаслідок яких загинув один український військовий. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил. Ім’я загиблого солдата не повідомляється.

Крім того, біля Гранітного російські найманці з безпілотника скидали невідомі вибухові пристрої.

Щодо обстрілів, то поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

У штабі ООС наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 26 жовтня російсько-окупаційні війська під час обстрілів українських позицій вбили військового з Полтавської області Георгія Халікова. Таким чином, за цей тиждень окупанти вбили вже двох українських військових.