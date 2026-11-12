Рятувальники гасили пожежу з перервами через загрозу повторного обстрілу

Уночі в четвер, 12 листопада, російські окупанти атакували безпілотниками Ковель. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на автостоянці. Також травмувався 54-річний чоловік. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

За інформацією рятувальників, під час атаки на території стоянки загорілися кілька вантажівок. Щоб вогонь не перекинувся на інший транспорт, рятувальники охолоджували сусідні автомобілі та відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним.

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Через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелося тимчасово призупинити роботи. Згодом пожежу загасили.

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Унаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували.

Нагадаємо, що 11 листопада російські війська також атакували автостоянку та приватне підприємство у Ковельській громаді. Під ударом опинилися вантажівки, а вибухова хвиля та уламки пошкодили оселі місцевих мешканців.