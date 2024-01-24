Після російської атаки у місті зафіксовані пожежі

Ввечері у середу, 24 січня, російські окупанти атакували за допомогою ударних дронів Одесу, після чого в житлових кварталах виникли пожежі.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що наразі зафіксовано пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

«Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу», – розповів він.

Кіпер додав, що відомо про ще одного постраждалого Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, за даними посадовця, немає.

У Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни знову атакують територію України «шахедами».

«Перебувайте в укриттях, не викладайте роботу сил протиповітряної оборони, не нехтуйте власною безпекою!», – додали у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, що ніч на середу, 17 січня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Одеську область. Під час нічної повітряної тривоги у місті лунали вибухи, а приблизно 130 людей довелося евакуювати. Росіяни випустили по області ударні дрони іранського виробництва Shahed 131/136. Загалом по області било 11 безпілотників, переважна більшість яких впала у Чорне море.