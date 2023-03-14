Росіяни вдень у вівторок, 14 березня, випустили чотири ракети по узбережжю Одеської області. Усі ракети збили сили протиповітряної оборони, однак падіння уламків призвело до руйнувань.

Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, російські літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

«Ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає», – йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, також росіяни вранці 14 березня завдали ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула й семеро отримали поранення.