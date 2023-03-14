Внаслідок ракетного удару пошкоджено 25 багатоквартирних будинків

Російські воєнні злочинці приблизно о 08:30 вдарили ракетами по центру Краматорська Донецької області, пошкодивши шість багатоповерхівок. Щонайменше троє людей поранені, щонайменше одна людина загинула, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

«Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок», – повідомив Кириленко.

В Офісі генпрокурора уточнили, що з-під завалів житлового будинку, в який влучила російська ракета, загалом дістали чотирьох людей. Трьом людям надали допомогу, четверта людина померла в лікарні.

Краматорська міська рада повідомила, що внаслідок ранкової російської атаки на центр міста пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, 1 приватний, дитячий садок, музей та адмінбудівля.

Краматорськ – прифронтове місто у Донецькій області, яке регулярно обстрілюють російські окупанти. 1 та 2 лютого росіяни пошкодили 51 багатоповерхівку, а під завалами опинилися люди. У результаті цих атак загинуло четверо жителів, а 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найважчого удару росіяни завдали по Краматорську у квітні 2022 року, влучивши у переповнений біженцями залізничний вокзал. Тоді загинули 57 людей.