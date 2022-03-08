Російські терористи нанесли авіаудар по військовій частині на Київщині

Російські загарбники у вівторок, 8 березня, авіаударом атакували військову частину в Бориспільському районі Київської області. «Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані. Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – повідомила поліція Київської області. Підсумки і хроніку тринадцятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.

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