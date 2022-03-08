Росіяни атакували військову частину в Бориспільському районі
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
До теми
Російські терористи нанесли авіаудар по військовій частині на Київщині
Російські загарбники у вівторок, 8 березня, авіаударом атакували військову частину в Бориспільському районі Київської області.
«Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані. Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – повідомила поліція Київської області.
Підсумки і хроніку тринадцятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET