Аптеки на окупованих територіях не продаватимуть ліки тим, хто не має російського паспорта

З лютого 2025 року російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України не продають українцям без російського паспорта важливі ліки. Зокрема, росіяни заборонили продавати інсулін тим, хто відмовився від набуття російського громадянства, повідомили у пресслужбі ГУР у п’ятницю, 7 лютого.

За даними розвідки, в межах примусової паспортизації Росія заборонила продавати в аптеках на ТОТ життєво важливі препарати тим, хто не отримав російський паспорт. Зазначається, що в перелік заборонених до продажу ліків для українців – інсулін та ліки для щитовидної залози.

«Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідка нагадала, що ще з початку 2025 року окупанти також не виплачують пенсії людям похилого віку, які не отримали російські паспорти. Тим, хто намагається уникати взаємодії з окупаційними органами, росіяни погрожують депортацією до віддалених регіонів Росії. Крім того, під постійним тиском перебувають чоловіки на ТОТ, яким загрожує примусова мобілізація до армії Росії.

Так, нагадаємо, 5 лютого українські десантники повідомили про захоплення в полон 21 російського солдата – серед них був чоловік, якого примусово мобілізували на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Раніше, у жовтні 2024 року, Луганська ОВА повідомила, що на ТОТ росіяни агітують старшокласників підписувати контракт із російською армією. Місцеві педагоги закликають за гроші та йти безпосередньо на фронт, де росіянам потрібна піхота.