Бійці ДШВ взяли в полон окупантів з низки бригад, які воюють на Курщині

У Курській області Росії, де триває операція Сил оборони України, бійці Десантно-штурмових військ захопили у полон понад 20 російських солдатів. Відео з полоненими командування ДШВ оприлюднило 5 лютого.

Українські військовослужбовці у боях на Курському напрямку взяли у полон 21 росіянина. Захоплення полонених відбулося за участі ДШВ та суміжних військ.

«Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон», – повідомили у пресслужбі ДШВ.

На відео окупанти повідомили, що вони служили у 810, 83 та 155 бригад ЗС Росії, а також інших військових угрупованнях, які наразі беруть участь у війні проти України на Курщині. Серед полонених – військові з Росії, невизнаного молдовського Придністров’я та тимчасово окупованих територій України – зокрема, Запоріжжя.

До слова, у січні бійці ДШВ на Курщині повідомили про захоплення у полон майже 30 російських солдатів. Пораненим окупантам, які здалися в полон, одразу надали першу медичну допомогу.