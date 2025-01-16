Загалом українці захопили у полон 27 російських військовослужбовців

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ, які беруть участь в операції на Курщині, спільно з іншими підрозділами взяли в полон майже три десятки російських військових. Серед полонених виявили представників тимчасово окупованого Севастополя, повідомили у четвер, 16 січня, у пресслужбі ДШВ.

Десантники показали відео із захопленими солдатами, які розповідають, звідки вони та як потрапили у полон. За даними ДШВ, українці полонили 27 російських бійців.

«Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасово окупованого міста Севастополь. Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя», – повідомили у пресслужбі ДШВ.

Зазначається, що пораненим окупантам, які здалися в полон, одразу надали першу медичну допомогу.

Нагадаємо, 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Курщині вдалося взяти у полон перших північнокорейських солдатів. Обидва були поранені, проте вижили. За словами президента, взяти північнокорейців у полон було непросто, оскільки росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.

Згодом Зеленський повідомив, що Україна буде готова передати північнокорейському диктатору Кім Чен Ину полонених з КНДР, якщо той організує їх обмін на українських солдатів у російському полоні. До слова, один з північнокорейських полонених не захотів повертатися до КНДР та висловив бажання жити в Україні.