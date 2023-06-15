Російські окупанти продовжують примушувати цивільне населення на тимчасово захоплених територіях України до набуття російського громадянства, повідомив у ранковому зведенні 15 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що в разі відмови від отримання паспорта фінансування буде знижене на 60%. Однак оскільки більшість працівників відмовилися від отримання російських документів, окупанти повідомили про закриття лікувального закладу.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російське громадянство задля збереження життя, а після деокупації офіційно відмовитися від російського паспорта – зараз напрацьовується відповідний закон.

Своєю чергою міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порадила «російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати, чекати ЗСУ».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що і Лубінець, і Верещук мають рацію. Він пояснив, що омбудсмен сказав, що російський паспорт варто брати в крайньому разі з міркувань безпеки, а міністерка стверджує, що не варто просто так оформляти собі паспорт або допомагати ворогу.