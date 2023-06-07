Мерія Енергодара радить городянам покинути місто

Офіційна влада тимчасово захопленого Росією Енергодара Запорізької області закликала місцеве населення покинути місто, якщо є змога, оскільки підрив греблі в Новій Каховці може призвести до непередбачених наслідків. Про це повідомив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі «Радіо Свобода».

Він наголосив, що енергодарці живуть за постійних ризиків із того часу, як російські загарбники отримали контроль над містом.

За його словами, атомні енергетики поки що не бачать серйозної загрози з боку Запорізької АЕС, проте обов'язки муніципалітету – подбати й попередити мешканців про небезпеку.

«Щодо того, чи можуть вони загрожувати аварією на ЗАЕС? Звісно, відвертих загроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблено склади техніки, боєприпасів – на території станції, зрозуміло, що ситуація у будь-який час може вийти з-під контролю та бути критичною», – наголосив чиновник.

Він звернувся до всіх, хто має змогу виїхати самостійно, має власний транспорт і може надати допомогу в евакуації сусідів. Навіть ті, хто не готовий прямо зараз покинути будинки, повинні серйозно ставитися до загрози і тримати поблизу горезвісну «тривожну валізку».

«Бо якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що росіяни будуть зобов'язані та змушені дати «коридори» для виїзду населення з такої території», – наголосив Самойдюк.

Зазначимо, що численні експерти підрахували ризики та ймовірні наслідки від знищення греблі на Херсонщині та дійшли висновку, що реакторам ЗАЕС ніщо загрожує. На думку провідних фахівців, це був швидше крок морального тиску, щоб переконати Київ сісти за стіл переговорів із воєнними злочинцями.