Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Чорнобаївку

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Чорнобаївку в результаті чого, за попередньою інформацією, загинули 3 людини. Про це 23 листопада повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Росіяни обстріляли Чорнобаївку ближче до обіду. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей. Пізніше прокуратура повідомила, що унаслідок масованого обстрілу села Чорнобаївка Херсонського району загинули два чоловіки та жінка.

Водночас, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув велосипедист, який рухався вулицею.

Чорнобаївка – село в Україні, центр Чорнобаївської сільської громади Херсонського району Херсонської області. 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, сталася ракетно-бомбова атака російських військ на аеропорт біля Чорнобаївки, вона пройшла одночасно з атаками по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську. 27 лютого російські війська захопили речові склади в Чорнобаївці та передяглися в українську форму, щоб зайти до Херсона та Миколаєва під виглядом ЗСУ. За допомогою «Байрактара» ЗСУ підірвали колону їхньої техніки біля села.

Розташування Чорнобаївки на мапі Deepstate

Під час боїв ЗСУ багаторазово завдавали успішних ударів по позиціях ворога на місцевому аеродромі. Станом на 14 серпня 2022 року було завдано 28 таких ударів. За даними перехоплених розмов російських солдат, окупанти панікували від згадки про Чорнобаївку й масово відмовлялися йти у наступ на цьому напрямі. 11 листопада село звільнене від російської окупації.